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Факти / Світ / Росія

Путін хоче перекласти провину за поразки на фронті на Шойгу – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Путін хоче перекласти провину за поразки на фронті на Шойгу – ISW
Фото: Depositphotos

Невдоволення росіян частковою мобілізацією та масова втеча чоловіків із країни, ймовірно, змушує президента Володимира Путіна звинувачувати міністерство оборони Росії та, зокрема, міністра оборони Сергія Шойгу у невдачах на фронті.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Внутрішня критика часткової мобілізації змусила Путіна підписати указ 5 жовтня про відстрочку мобілізації всіх студентів, зокрема заочників та магістрантів.

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Своє рішення президент РФ прокоментував так: оскільки міністерство оборони не внесло своєчасних змін до нормативно-правової бази за списками мобілізації, що не підлягають, необхідно внести корективи.

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Аналітики називають це непрямою критикою Шойгу, і, схоже, Путін хоче на нього перекласти невдачі вторгнення в Україну.

Голова комітету Держдуми з оборони генерал-полковник у відставці Андрій Картаполов також виступив із критикою міноборони в ефірі російського державного телебачення 5 жовтня. Картаполов заявив, що всі росіяни знають про брехню міноборони.

Навіть російські блогери вважають, що Путін “знесе” Шойгу й визнає головним винуватцем невдач Росії.

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Джерело: ISW

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