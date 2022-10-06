Путін хоче перекласти провину за поразки на фронті на Шойгу – ISW
Невдоволення росіян частковою мобілізацією та масова втеча чоловіків із країни, ймовірно, змушує президента Володимира Путіна звинувачувати міністерство оборони Росії та, зокрема, міністра оборони Сергія Шойгу у невдачах на фронті.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.
Внутрішня критика часткової мобілізації змусила Путіна підписати указ 5 жовтня про відстрочку мобілізації всіх студентів, зокрема заочників та магістрантів.
Своє рішення президент РФ прокоментував так: оскільки міністерство оборони не внесло своєчасних змін до нормативно-правової бази за списками мобілізації, що не підлягають, необхідно внести корективи.
Аналітики називають це непрямою критикою Шойгу, і, схоже, Путін хоче на нього перекласти невдачі вторгнення в Україну.
Голова комітету Держдуми з оборони генерал-полковник у відставці Андрій Картаполов також виступив із критикою міноборони в ефірі російського державного телебачення 5 жовтня. Картаполов заявив, що всі росіяни знають про брехню міноборони.
Навіть російські блогери вважають, що Путін “знесе” Шойгу й визнає головним винуватцем невдач Росії.
Джерело: ISW