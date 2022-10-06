Жовтень, 06 в 7:29

Невдоволення росіян частковою мобілізацією та масова втеча чоловіків із країни, ймовірно, змушує президента Володимира Путіна звинувачувати міністерство оборони Росії та, зокрема, міністра оборони Сергія Шойгу у невдачах на фронті.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Внутрішня критика часткової мобілізації змусила Путіна підписати указ 5 жовтня про відстрочку мобілізації всіх студентів, зокрема заочників та магістрантів.

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Своє рішення президент РФ прокоментував так: оскільки міністерство оборони не внесло своєчасних змін до нормативно-правової бази за списками мобілізації, що не підлягають, необхідно внести корективи.

Аналітики називають це непрямою критикою Шойгу, і, схоже, Путін хоче на нього перекласти невдачі вторгнення в Україну.

Голова комітету Держдуми з оборони генерал-полковник у відставці Андрій Картаполов також виступив із критикою міноборони в ефірі російського державного телебачення 5 жовтня. Картаполов заявив, що всі росіяни знають про брехню міноборони.

Навіть російські блогери вважають, що Путін “знесе” Шойгу й визнає головним винуватцем невдач Росії.

Джерело: ISW