Поводяться як домінуюча нація: Жданов про небезпеку росіян для будь-якої країни

Жовтень, 07 в 11:19

Наявність росіян і їхнє велике скупчення становить загрозу для будь-якої країни.

Таку думку в коментарі для Фактів тижня висловив військовий експерт Олег Жданов, говорячи про те, як громадяни РФ намагаються втекти за кордон після оголошення мобілізації.

– У росіян така ментальність, що вони відразу починають насаджувати свою субкультуру. І відразу починають поводитися як домінуюча нація. А потім це закінчується тим, що Росія приходить на танках для того, щоб “рятувати своїх громадян”, – пояснив він.

Військовий експерт нагадав, що Казахстан вже відреагував на велику кількість росіян, які в’їхали до країни. Тим часом у Грузії сподіваються, що громадяни РФ привезуть гроші і почнуть їх витрачати.

Зараз дивляться

Але така кількість росіян, на думку Жданова, може потім сприяти розвідці процесів з боку Росії щодо поглинання самої Грузії.

До слова, днями стало відомо, що відтоді, як президент РФ Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію та підписав відповідний указ, до Казахстану втекли понад 200 тис. росіян.