Чому Кадиров та Пригожин критикують Міноборони РФ – пояснення британської розвідки

Жовтень, 08 в 15:48

У Росії протягом останніх двох тижнів лунає дедалі більше критики на адресу керівництва Міноборони РФ після постійних невдач на полі бою.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Головними критиками називають главу Чечні Рамзана Кадирова та власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

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Також лунає критика на дії російської армії через невдачі й від пропагандистів, попзірок та спільноти ультранаціоналістичних військових блогерів.

— Кадиров і Пригожин, ймовірно, сприймаються як неофіційні особи, керівники “провоєнного” блоку, чия критика ґрунтується на аргументах щодо більшої прихильності держави та готовності до ескалації, — йдеться у повідомленні розвідки Британії.

Там додають, що обидва, ймовірно, досягають певної довіри на основі значного розгортання своїх бойових підрозділів.

Як і раніше, критика зосереджена на вищому військовому командуванні, а не на вищому політичному керівництві. У розвідці додають, що вона відображає тенденцію публічного вираження незгоди проти російського істеблішменту, яку принаймні частково терплять і яку, ймовірно, буде важко повернути назад.

Джерело: Міноборони Британії