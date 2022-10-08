Жовтень, 08 в 13:06

Інформація про існування розбіжностей в Кремлі, яку публікують західні ЗМІ, стрімко поширюється в російському інформаційному просторі та підриває видимість стабільності режиму Володимира Путіна.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони нагадали про нещодавню публікацію американського видання The Washington Post, що в найближчому оточенні російського диктатора з’явилася людина, яка критикувала його дії у повномасштабній війні проти України. Критика щодо війни та мобілізації лунала й з інших джерел.

Зараз дивляться

– Чутки про розбіжності в найближчому оточенні Путіна дійшли до “гіперпатріотичних” та націоналістично налаштованих військових блогерів, підриваючи враження сили та контролю, які Путін намагався зобразити протягом свого правління, – зазначають аналітики.

В ISW поінформували, що деякі російські мілблогери припустили існування двох фракцій у Кремлі, одна з яких не підтримує війну. Такі припущення почали лунати після різкої критики глави Чечні Рамзана Кадирова та керівника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина на адресу вищого військового командування РФ.

Аналітики уточнили, що Кадиров і Пригожин є частиною фракції, яка прагне продовження війни та досягнення своїх ідеологічних цілей за будь-яку ціну.

А опозиційна до них фракція в Кремлі складається з урядовців, які хочуть проводити переговори із Заходом, щоб зберегти свої активи та резиденції. Водночас вони бояться прямого протистояння з Путіним.

В ISW пояснили, що через фундаментальні розбіжності в найближчому оточенні та оскарження рішень Кремля Путін може постати слабким, не здатним повністю контролювати власний уряд.

За словами аналітиків, правдивість чи хибність заяв про розкол у Кремлі менш важливі, ніж їх поширення серед аудиторії, на яку Путін найбільше покладається для подальшої підтримки своєї війни.

В ISW також поінформували, що Кадиров і Пригожин, ймовірно, спробують досягти незначних успіхів у наземній операції в Донецькій області, щоб зберегти своє становище та репутацію в націоналістичному інформаційному просторі РФ.

За оцінками фахівців, з 6 до 7 жовтня російські військові підрозділи поступово просувалися поблизу Бахмута та Авдіївки. Це, ймовірно, відбувалося за підтримки найманців ПВК Вагнера та кадирівців. Є інформація, що Пригожин міг направити тисячу своїх бойовиків для зміцнення позицій у Лисичанську, щоб утримати російську лінію фронту після провалу в Лимані.

Інші висновки ISW за добу:

Російський диктатор Володимир Путін змінив командувача східним військовим округом: ним став Рустам Мурадов

Українські військові, ймовірно, продовжували контрнаступ уздовж дороги Кремінна-Сватове у західній частині Луганської області.

Війська РФ продовжували займати оборонні позиції на півночі Херсонщини. Водночас тривають бої на північ і північний захід від Херсону на тлі наступу ЗСУ.

Російські сили продовжували наземні атаки на Донеччині.

Повідомлення про погані умови для мобілізованих у РФ продовжують підживлювати версію про некомпетентність Кремля та Міноборони Росії.

Російські окупанти в Донецькій області продовжують примусово мобілізувати українських мирних жителів.

Нещодавно в українській розвідці повідомляли, що окремі представники верхівки Кремля вже зараз хочуть відмежуватися від російського диктатора Володимира Путіна на тлі поразок армії РФ в Україні. Вони шукають канали комунікації із Заходом.

Джерело: ISW