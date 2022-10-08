Кремль роздав російським ЗМІ інструкції, як висвітлювати вибух на Кримському мосту
Адміністрація президента РФ роздала пропагандистським ЗМІ рекомендації, як “правильно” висвітлювати вибух на Кримському (Керченському) мосту, щоб це не викликало паніки.
Згідно з так званими методичками, видання повинні наголошувати на тому, що міст не зруйновано, а лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах.
Також ЗМІ мають активно повідомляти про те, що підготовка до відновлювальних робіт вже розпочалася, а Мінтранс РФ начебто запустив нові логістичні маршрути.
Ще одна так звана рекомендація-вимога Кремля звучить як те, що Керченська поромна переправа начебто вже запрацювала.
Як повідомляє російське видання Медуза, з огляду на новини на стрічках РІА Новини, ТАСС та більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються.
Нагадаємо, про те, що горить Кримський міст, стало відом вранці 8 жовтня. Російські ЗМІ з посиланням на окупаційну владу повідомили, що внаслідок пожежі обвалились два автомобільні прольоти.
Наразі рух Кримським мостом зупинено.
Фото: Smotri Media