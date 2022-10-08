Жовтень, 08 в 15:02

Адміністрація президента РФ роздала пропагандистським ЗМІ рекомендації, як “правильно” висвітлювати вибух на Кримському (Керченському) мосту, щоб це не викликало паніки.

Згідно з так званими методичками, видання повинні наголошувати на тому, що міст не зруйновано, а лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах.

Також ЗМІ мають активно повідомляти про те, що підготовка до відновлювальних робіт вже розпочалася, а Мінтранс РФ начебто запустив нові логістичні маршрути.

Зараз дивляться

Ще одна так звана рекомендація-вимога Кремля звучить як те, що Керченська поромна переправа начебто вже запрацювала.

Як повідомляє російське видання Медуза, з огляду на новини на стрічках РІА Новини, ТАСС та більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються.

Нагадаємо, про те, що горить Кримський міст, стало відом вранці 8 жовтня. Російські ЗМІ з посиланням на окупаційну владу повідомили, що внаслідок пожежі обвалились два автомобільні прольоти.

Наразі рух Кримським мостом зупинено.

Фото: Smotri Media