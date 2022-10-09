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Факти / Світ / Росія

Після вибуху на Кримському мосту кораблі РФ залишили Севастопольську бухту

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Після вибуху на Кримському мосту кораблі РФ залишили Севастопольську бухту
Фото: Depositphotos

Після потужного вибуху на Кримському мосту більшість кораблів Чорноморського флоту РФ залишили Севастопольську бухту.

Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднили на OSINT-ресурсі Covert Shores. Не виключено, що кораблі прямують у напрямку Новоросійська.

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Зазначимо, що сьогодні сотні мешканців окупованого Криму намагаються залишити півострів. Через це у напрямку Керченського моста утворилися багатокілометрові пробки.

Російські пропагандистські ЗМІ, а також “влада” Криму запевняє, що автомобільний рух мостом відновили ще вчора, але значно знизили пропускну спроможність. Пропускають по 10 машин за раз, щоб ретельно перевірити кожен транспортний засіб.

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня рано вранці – кілька секцій мосту впало у воду.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.

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