Жовтень, 09 в 17:19

Після потужного вибуху на Кримському мосту більшість кораблів Чорноморського флоту РФ залишили Севастопольську бухту.

Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднили на OSINT-ресурсі Covert Shores. Не виключено, що кораблі прямують у напрямку Новоросійська.

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Зазначимо, що сьогодні сотні мешканців окупованого Криму намагаються залишити півострів. Через це у напрямку Керченського моста утворилися багатокілометрові пробки.

Російські пропагандистські ЗМІ, а також “влада” Криму запевняє, що автомобільний рух мостом відновили ще вчора, але значно знизили пропускну спроможність. Пропускають по 10 машин за раз, щоб ретельно перевірити кожен транспортний засіб.

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня рано вранці – кілька секцій мосту впало у воду.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.