Жовтень, 09 в 14:22

Перемоги Збройних сил України змінять політичні реалії в Росії, і наразі цей процес уже розпочався.

Так вважає Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, експерт з історії Східної Європи.

За його словами, такі тирани, як Путін, можуть викликати певне захоплення, адже здається, що вони можуть робити все, що заманеться. Але це неправда, їхні режими оманливо крихкі.

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Тімоті Снайдер вважає українських військових чудовими воїнами, бо вони провели низку оборонних і наступальних операцій, які неодмінно мають увійти до військових посібників. Крім того, опір та холоднокровний наступ українців відбувалися в умовах жахливих воєнних злочинів російських окупантів.

Історик наголошує, що поки зарано говорити, як саме Україна переможе у цій війні. Адже досі не зрозуміло, чи використає Путін ядерну зброю.

Проте Тімоті Снайдер вважає, що в найближчі кілька тижнів та місяців може виникнути ситуація, коли поразка російських військ в Україні непомітно почне зливатися з боротьбою Росії за владу. А це своєю чергою вимагатиме виходу російських військ з України.

За словами американського історика, те, що Путін зробив в Україні, лише погіршило його становище в Москві. Для російського президента дуже важливо утримати владу.

– Утримання влади в Москві — ось, що важливо, і це необов’язково означає наражати себе на подальший ризик в Україні. Щойно (і якщо) Путін зрозуміє, що війну програно, він змінить своє ставлення до свого становища вдома, – наголосив Тімоті Снайдер.

Політична кар’єра Путіна була заснована на використанні пропаганди в підконтрольних ЗМІ для перетворення зовнішньої політики на заспокійливе шоу, говорить Снайдер.

– Іншими словами: виживання режиму залежало від двох передумов: те, що відбувається по телебаченню, важливіше за те, що відбувається в реальності; і те, що відбувається за кордоном, важливіше за те, що відбувається вдома, – наголошує історик.

Але тепер все змінилося, оголошення часткової мобілізації зруйнувало різницю між внутрішнім і зовнішнім середовищем, а програні битви послабили різницю між телебаченням і реальністю.

Тепер в Росії реальність набуває більшого значення, ніж телебачення. І для росіян їхня держава матиме більше значення, ніж Україна.

У вересні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, доки її президентом є Путін.

Джерело: НВ