Є дві групи впливу: Денисенко пояснив, чому Путін не позбавить посади Шойгу

Жовтень, 09 в 17:19

Російський диктатор Володимир Путін не зніматиме з посади очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, оскільки боїться посилити політичний вплив Федеральної служби безпеки (ФСБ). Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

На його думку, представники ФСБ не настільки вагомі та навряд чи можуть претендувати на вплив рівня Путіна. Однак з огляду на компліментарні заяви глави Чечні Рамзана Кадирова, градус критики проти Міноборони РФ може зменшитися, вважає Денисенко.

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– На цей момент можу чітко сказати, що завдяки підриву Керченського (Кримського) мосту Шойгу зберіг свою посаду, – переконаний він.

Денисенко прокоментував інформацію про затримання російських військових у Москві, про що напередодні повідомили у ГУР України. Він переконаний, що варто почекати подальшого перебігу подій і враховувати страх Путіна перед посиленням політичного впливу різних груп.

– Треба буде подивитися за розвитком подій. Можемо чітко сказати, що для населення зрозуміло, що потрібно змінювати воєнне керівництво Російської Федерації, тому що воно не справилося. На щастя для нас, Путін робити ніякі зміни не збирається поки що. Він розуміє, що є дві групи впливу, які можуть теоретично робити палацові перевороти — це армія і ФСБ, – зазначив він.

На думку Денисенка, якщо диктатор Путін позбавить Шойгу та Герасимова посади тоді послабить свій вплив на території країни.