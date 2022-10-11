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Призначення Суровікіна не змінить ситуацію на фронті – британська розвідка

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Призначення Суровікіна не змінить ситуацію на фронті – британська розвідка

8 жовтня 2022 року Міноборони РФ повідомило про призначення генерала Сергія Суровікіна командувачем військами РФ в Україні.

Цим рішенням російська спільнота нацбезпеки прагне покращити проведення військової операції на території України.

Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії.

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Розвідка повідомляє, що протягом більшої частини війни Росія, ймовірно, не мала єдиного польового командира своїх військ в Україні.

– Генерал Александр Дворніков, ймовірно, обіймав цю посаду в період з квітня до серпня 2022 року, але не зрозуміло, чи зміг він ефективно контролювати часто розрізнені та конкуруючі угруповання військ РФ, – йдеться у повідомленні розвідки.

У розвідці додали, що призначення Суровікіна, ймовірно, відбиває прагнення російської спільноти національної безпеки покращити проведення операції.

– Однак йому (Суровікіну, – Ред.), найімовірніше, доведеться конкурувати з дедалі більш роздробленим російським МО, яке не має достатніх ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених для України, – припустили у розвідці Британії.

У розвідці нагадали, що раніше Суровікін очолював Повітряно-космічні сили Росії, а останнім часом командував південним угрупованням російських військ в Україні.

Фото: ГУР

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