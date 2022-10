8 жовтня 2022 року Міноборони РФ повідомило про призначення генерала Сергія Суровікіна командувачем військами РФ в Україні.

Цим рішенням російська спільнота нацбезпеки прагне покращити проведення військової операції на території України.

Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії.

Розвідка повідомляє, що протягом більшої частини війни Росія, ймовірно, не мала єдиного польового командира своїх військ в Україні.

