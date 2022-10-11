В Росії проводять опитування щодо ставлення громадян до втрати Криму

Жовтень, 11 в 20:03

Російські державні організації, що “вивчають” суспільну думку в РФ, отримали термінове завдання на проведення опитування щодо повернення Криму під контроль України.

– На фоні вибуху на Керченському мосту, що підірвав ілюзію про мир і стабільність на півострові, та успіхів ЗСУ Кремль вирішив терміново вивчити ставлення своїх громадян до поразки у битві за півострів. Дані закритого дослідження мають бути всередині жовтня, – йдеться у повідомленні Центру національного супротиву.

Зазначається, що одним з ключових пунктів опитування є запитання: чи готові росіяни воювати з Україною, якщо країна втратить контроль над Кримом.

– Адже в Москві занепокоєні спротивом місцевого підпілля. За попередніми даними, місцеве населення Криму не задоволене оголошеною мобілізацією і не готове воювати. Наразі невідомо, чи використають росіяни результати дослідження публічно. Але якщо це станеться, то ключовою тезою такої публікації буде те, “что русский народ готов бороться за Крым”, – додають у публікації.