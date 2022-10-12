Жовтень, 12 в 12:48

Старші офіцери ФСБ Росії та їхні родини отримали маршрути евакуації з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що план евакуації також отримали родини працівників ФСБ у Криму, де перебуває велика кількість офіцерів служби.

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– Допоки окупаційна влада розповідає мешканцям ТОТ про те, що все контролює, росіяни вже підготували плани евакуації. Вже відомо, що ТОТ почали покидати сім’ї гауляйтерів та “керівників” районів. А також вищого військового керівництва, – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ФСБ назвала “організатора” вибуху на Кримському мосту, звинувативши керівника ГУР Кирила Буданова.

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували заяву спецслужб за результатами так званого розслідування.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України “розслідування” називають нісенітницею, а ФСБ фейковою структурою, яка обслуговує путінський режим.