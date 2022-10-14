Жовтень, 14 в 2:52

Норвезьке видання Faktisk змогло отримати супутникові знімки компанії Planet, на яких видно російську авіабазу Оленя на Кольському півострові, де розташовані 11 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95.

Аеродроми розташовані на відстані менш ніж 20 миль від кордону з Норвегією.

Видання вказує, що 7 жовтня на території повітряної гавані перебувало сім літаків типу Ту-160 Blackjack і чотири Ту-95 Bear-H.

Зараз дивляться

Однак уже двома днями пізніше на іншому фото було помічено один із бомбардувальників Ту-160, готовий до зльоту на злітно-посадковій смузі.

Аналіз Faktisk за супутниковими знімками Planet показує, що присутність стратегічних бомбардувальників на Кольському півострові має довгостроковий характер, а кількість самих літаків збільшилася. Видання зазначає, що російські літаки зазвичай базуються на авіабазі Енгельс за 720 км на південний схід від Москви.

У Норвегії ні представники міністра оборони, ні Служба розвідки не взялися інтерпретувати розкриті дані.

– Осінь традиційно характеризується підвищеною активністю російських військ. Наразі ми перебуваємо в особливій ситуації і збільшили нашу активність, щоб забезпечити найкраще розуміння ситуації. Разом із нашими національними та міжнародними партнерами ми постійно стежимо за ситуацією, – каже підполковник і прессекретар начальника штабу оборони Норвегії Пер Еспен Странде.

Літаки Ту-160 були розроблені під час холодної війни і вважаються найбільшим бомбардувальником у світі. Його максимальна швидкість більш ніж удвічі перевищує швидкість звуку, і він може подолати 2,2 тис. км за одну годину.

Видання стверджує, що їхній аналіз щоденних оновлень супутникових знімків Planet щодо російської бази під містом Оленегорськ показує, що перші чотири літаки Ту-160 було видно на місці 21 серпня. Потім 25 вересня помітили три Ту-95. На кількох супутникових знімках літаки видно на руліжній доріжці або на злітно-посадковій смузі. Кілька днів тому загальна кількість стратегічних бомбардувальників досягла 11.

– Звучить забагато, і те, що вони були там так довго, – прокоментував експерт з ВПС Норвегії Ларс Педер Хага.

Вивчивши знімок від 7 жовтня, у нього не залишилося сумнівів:

– Немає сумнівів, що на фото стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95… Розгортання і навчання стратегічних бомбардувальників саме по собі є формою ядерного стримування, тому загалом це можна розглядати як частину путінських погроз ядерною зброєю, – каже Хага, доцент Норвезької школи ВПС.

Професор Катажина Зіск із Департаменту оборонних досліджень Норвегії підтвердила аргументацію Хага.

– Той факт, що там розміщені літаки, є частиною путінського стримування, і цим він хоче підтримати та надати переконливості ядерному стримуванню та загрозам, – каже Зіск.

Вона зазначила, що з 2007 року стратегічні бомбардувальники час від часу базувалися на Кольському півострові.

– У мене немає чисельної основи, щоб сказати, чи є це незвичним масштабом з точки зору кількості літаків. Але таке розосередження стратегічних бомбардувальників по передових базах уздовж арктичного узбережжя, імовірно, перебуває в межах того, що ми могли очікувати на навчаннях загалом і в тій напруженій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, зокрема, – сказала вона.

Видання зазначає, що скупчення такої кількості стратегічної авіації може бути частиною російських ядерних навчань.

Хага, який вивчає російську авіацію і військову міць, вважає, що є кілька причин збільшення присутності стратегічних бомбардувальників в Оленя.

– Аеропорт є передовою базою для стратегічних бомбардувальників, і їм потрібно потренуватися переміщатися туди і діяти звідти. Таким чином, це може стати частиною звичайного циклу підготовки стратегічних бомбардувальників, – сказав Хага в коментарі Faktisk.

Видання додало, що розміщення бомбардувальників на Кольському півострові збіглося з тим, що російська військова влада розіслала попередження про масштабні стрільби в Баренцевому морі з 13 по 15 жовтня.

Грім – це щорічні великі навчання стратегічних ядерних сил Росії. Так звана “ядерна тріада” вважається найкращим засобом стримування раптового нападу і складається з крилатих ракет авіаційного базування, ракет підводних човнів і балістичних ракет наземного базування.

У 2020 році російські навчання “Грім” відбувалися на початку грудня, у 2021 році навчання було перенесено на лютий 2022 року, тобто менш ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення в Україну.