Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

У країнах ЄС заморожено €17,4 млрд фондів російського походження

Валентина Чорна, редакторка стрічки
У країнах ЄС заморожено €17,4 млрд фондів російського походження
Фото: Unsplash

У країнах Європейського Союзу наразі заморожено €17,4 млрд авуарів російського походження.

Про це на пресконференції у Люксембурзі повідомив член Єврокомісії (ЄК) з юстиції Дідьє Рейндерс. Він зазначив, що 90% цих фондів припадають на сім держав-членів.

– Це величезна сума – €17,4 млрд – але 90% цих фондів припадають на сім держав-членів. Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали (Європейській) комісії про повні суми, які можливо заморозити, – сказав він.

Рейндерс додав, що ця тема порушувалася на Раді ЄС у зв’язку з обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу проти Росії.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що у вересні Мін’юст США звернувся до Конгресу із проханням узаконити передачу конфіскованих російських активів Україні.

За словами Ендрю Адамса, передача вилучених активів допоможе Україні частково компенсувати втрати, спричинені нападом РФ.

Читайте
Не допустити незаконного виведення російських активів: нардепи звернулися до БЕБ та Офісу генпрокурора

Джерело: Інтерфакс-Україна
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка