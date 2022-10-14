У країнах ЄС заморожено €17,4 млрд фондів російського походження

Жовтень, 14 в 15:31

У країнах Європейського Союзу наразі заморожено €17,4 млрд авуарів російського походження.

Про це на пресконференції у Люксембурзі повідомив член Єврокомісії (ЄК) з юстиції Дідьє Рейндерс. Він зазначив, що 90% цих фондів припадають на сім держав-членів.

– Це величезна сума – €17,4 млрд – але 90% цих фондів припадають на сім держав-членів. Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали (Європейській) комісії про повні суми, які можливо заморозити, – сказав він.

Рейндерс додав, що ця тема порушувалася на Раді ЄС у зв’язку з обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу проти Росії.

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Нагадаємо, що у вересні Мін’юст США звернувся до Конгресу із проханням узаконити передачу конфіскованих російських активів Україні.

За словами Ендрю Адамса, передача вилучених активів допоможе Україні частково компенсувати втрати, спричинені нападом РФ.