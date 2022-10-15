Через санкції у Росії закінчується важлива мікроелектроніка для ВПК – Мінфін США

Жовтень, 15 в 13:13

У Росії виник дефіцит мікроелектроніки, необхідної для її військово-промислового комплексу.

Запаси зікінчуються через запроваджені проти РФ міжнародні санкції. Про це повідомив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

За його словами, Росія не може отримати доступ до передових технологій і західних фінансових систем. Це гальмує здатність російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена на полі бою в Україні.

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Воллі Адеємо заявив, що російські чиновники стурбовані тим, що їм не вистачає іноземних компонентів. Через це двом найбільшим вітчизняним виробникам мікроелектроніки в РФ довелося тимчасово зупинити виробництво.

Також він додав, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США пояснює, що Америка може запроваджувати санкції проти людей, компаній або країн, які постачають боєприпаси Росії чи підтримують її ВПК.

До слова, раніше ЗМІ також повідомляли, що західні санкції різко обмежили здатність Росії поповнювати запаси боєприпасів, які країна-агресор використовує у війні проти України.

Джерело: Мінфін США