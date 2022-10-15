Жовтень, 15 в 2:37

Російська Федерація має підготовлений мобілізаційний ресурс до 2 млн осіб.

Про це в етері національного телемарафону заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, Росія не планує зупинятись після оголошення так званої часткової мобілізації.

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– Він (ворог, – Ред.) буде продовжувати мобілізацію. У цілому, у Російській Федерації підготовлений мобілізаційний ресурс десь приблизно до 2 млн осіб. А загалом їх мобілізаційний ресурс – близько 29 мільйонів людей, – сказав Наєв.

За оцінкою Наєва, Російська Федерація прагне розв’язати війну підвищенням кількості своїх мобілізованих.

– Росіяни у прагненні досягти тих цілей, які вони ставлять перед собою, будуть підвищувати кількість мобілізованих. Тому ми маємо очікувати і таку ситуацію і бути готовими для вирішення її на наших умовах, – сказав він.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ пояснив, що підготовлений мобілізаційний ресурс – це ті, хто ще нещодавно був звільнений у запас та особи, які брали участь у тренувальних заходах, військових зборах в рамках програм, які діють на території Росії.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін 21 вересня оголосив про проведення “часткової мобілізації”, в рамках якої має бути мобілізовано близько 300 тис. осіб.

Вже 15 жовтня Путін заявив, що мобілізація в Росії завершиться протягом двох тижнів, а додатковий заклик нібито не планується.