Таємний звіт: спроби Путіна відмовитися від західних технологій провалилися – Bloomberg

Жовтень, 15 в 17:41

Ще до запровадження санкцій проти Росії, які перекрили доступ до важливих компонентів і технологій для оборонної промисловості РФ, внутрішня перевірка російського уряду свідчила про те, що багаторічні спроби диктатора Володимира Путіна зменшити залежність від імпорту в основному провалилися.

За даними Bloomberg з посиланням на таємний аудит Генеральної прокуратури РФ, з 2019 року запровадили програму з конкретними цілями, щоб скоротити залежність Росії від західних частин до 2025 рокую. Йдеться про компоненти від радарів, передових підводних човнів до систем протиракетної оборони.

Але внутрішня перевірка плану за 10 місяців до повномасштабного вторгнення армії Путіна в Україну виявила, що вона не відповідає майже всім показникам.

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Розмови з європейськими офіційними особами, включно з тими, хто знайомий з аудиторським звітом, звертають увагу на тривалу боротьбу російських компаній і Міністерства торгівлі РФ за відмову від запчастин, що постачаються країнами-членами НАТО та Україною.

Одна з російських оцінок – державна програма оборонних закупівель РФ може зазнати поразки в умовах жорсткішого режиму санкцій, сказав анонімний європейський чиновник.

Дефіцит сучасної зброї змусив Росію покладатися на зразки радянської епохи, багато з яких менш точні та надійні, за словами офіційних осіб США та Європи. Вони сказали, що Кремль навряд чи зможе витримати масовані напади на українську інфраструктуру, які спостерігалися цього тижня, попри погрози Путіна продовжувати ескалацію.

Відтоді, як почалася повномасштабна війна в Україні, США, Європейський Союз та інші країни вдарили по Москві серйозними санкціями, зокрема, спрямовані на обмеження доступу до напівпровідників та інших ключових компонентів, які використовуються у високотехнологічній зброї.