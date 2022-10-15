Жовтень, 15 в 6:49

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, спробував зробити з необхідності якусь чесноту, оголосивши, що часткова мобілізація завершується приблизно за два тижні — водночас, коли має розпочатися осінній призов.

Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами Путіна, нібито нічого додаткового не планується і що часткову мобілізацію майже завершено.

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Причиною такого рішення, ймовірно, є те, що часткова мобілізація в Росії лягає важким тягарем на бюрократію військових комісаріатів, які мають зайнятися осіннім призовом.

– Тому Путіну, ймовірно, доведеться призупинити або припинити свою часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову на військову службу, – вважають у ISW.

Путін наказав призвати на осінній цикл 120 000 осіб, що на 7 000 менше, ніж восени 2021 року. Однак є ще анексовані Росією території України.

Російські закони тепер вважають тимчасово окуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей російською територією, що нібито може легалізувати використання призовників на передовій.

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Путін може розраховувати на те, що мобілізовані зможуть закривати дірки на лінії фронту досить довго, щоб осінні призовники пройшли деяку підготовку.

Фото: ГУР МО