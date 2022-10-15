Жовтень, 15 в 15:48

Країна-агресор Росія планує переобладнати частину білоруських літаків-штурмовиків Су-25 під ядерну зброю.

Про це інформують білоруські та російські ресурси з посиланням на заяву заступника голови делегації РФ на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтина Воронцова.

Він поінформував, що Москва наразі не планує надавати Білорусі технології з переобладнання військових літаків на носії ядерної зброї. Водночас РФ самостійно готова переобладнати штурмовики.

Зараз дивляться

Крім того, країна-агресор передасть Білорусі ракетні комплекси Іскандер-М подвійного оснащення, здатні запускати ракети з ядерним боєзарядом.

У РФ стверджують, що наразі начебто нададуть звичайні ракети до Іскандерів.

– Нині йдеться лише про передання Білорусі комплексів Іскандер-М подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також про надання частині білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю. Водночас передавати Білорусі технології з переобладнання літаків у носії ядерної зброї не планується, – заявив Воронцов.

Такий крок у Москві пояснюють начебто “можливим просуванням ядерної інфраструктури НАТО на схід”, зокрема в Польщу.

Як відомо, польський лідер Анджей Дуда нещодавно заявив, що його країна веде переговори зі США щодо участі в програмі спільного використання ядерного озброєння для протидії загрозам з боку РФ. Проте в Держдепі США факт таких переговорів не підтвердили.

Воронцов також стверджував, що РФ зараз начебто не планує “ні фізично оснащувати білоруські системи ядерними боєзарядами”, ні переміщати їх на територію Білорусі.

Варто зазначити, що ще 25 червня російський диктатор Володимир Путін за підсумками зустрічі з Олександром Лукашенком оголосив, що Москва передасть Білорусі комплекси Іскандер-М. Кремлівський диктатор тоді повідомив, що ракети для них можуть мати ядерні боєголовки. Власної ядерної зброї в Білорусі немає.

А наприкінці серпня Лукашенко оголосив, що білоруські військові літаки вже начебто переобладнані під ядерну зброю.

Джерело: Беларускі Гаюн, Еuroradio.fm