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Російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) помітили на шосе в Ростовській області.

Це з’ясували OSINT фахівці, результати роботи яких у своєму Telegram розповсюдив активіст і блогер Сергій Стерненко.

На фото, де можна побачити Гіркіна, російський терорист спілкується з іншим окупантом. Обидва мають екіпірування збройних сил РФ.

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Фахівці порівняли фото дороги з трасою в напрямку російського Таганрогу, після чого з’ясували, що Гіркін, ймовірно, все ще перебуває на території Російської Федерації, а саме – у Ростовській області.

Крім іншого, на фото можна побачити табличку, на якій російською написано “Выезд”. Аналогічні таблички мають АЗС Shell.

Наразі невідомо дату, коли саме було зроблена фотографія. Втім широкого розповсюдження фотографія отримала 19 жовтня.

Сфоткай, типа я на фронте pic.twitter.com/K0Y5imkhai — IanMatveev (@ian_matveev) October 19, 2022

Раніше українські розвідники з ГУР повідомили, що терорист Гіркін вже знаходиться на території України.

18 жовтня Гіркін підтвердив, що служить в армії РФ.

Після повідомлень про його мобілізацію українські волонтери, а потім й Головне управління розвідки, оголосили нагороду у $100 тис. за узятого в полон Стрєлкова.

Перед відправленням в російську армію Гіркін регулярно вів свій блог, в якому, серед іншого, критикував російське військове керівництво та президента РФ Путіна, та закликав посилити військовий тиск на Україну.

Ігор Гіркін – колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець та колишній “міністр оборони” терористичної організації “ДНР”. Він проходить як обвинувачений у справі про збиття літака рейсу MH17. У 2019 році Нідерланди оголосили терориста в міжнародний розшук.

Фото: STERNENKO