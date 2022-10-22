Жовтень, 22 в 9:40

У Польщі відбудеться перший з’їзд народних депутатів Росії. Захід пройде у містечку Яблонна 4-7 листопада.

Про це у Telegram повідомив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

– Делегати – представники депутатського корпусу Росії різних років і різних рівнів, які обиралися на міжнародно-визнаних виборах. Їхня спільна платформа – неприйняття війни між Росією та Україною, що почалася в 2014 році, і готовність змінити суспільно-політичний устрій, який встановився в РФ, – йдеться у повідомленні.

За словами Пономарьова, з’їзд збирається для того, аби “сформулювати контури – якою буде Росія після поразки у війні, і після Путіна”.

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Зазначається, що до оргкомітету з’їзду входять: Геннадій Гудков, Ілля Пономарьов, Марк Фейгін та інші.

Наразі зареєстровано 52 делегата з’їзду. За даними Пономарьова, вони представляють не менше 10 млн виборців.