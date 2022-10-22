Тупий уряд: російський військовий розповів про ставлення окупантів до влади РФ

Жовтень, 22 в 19:11

Російський військовий розповів матері про ставлення окупантів до влади РФ. За його словами, у представників Кремля недостатньо розуму. Про це свідчить розмова, перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

– Та теж нічого. Рудого забирають також до армії. Сьогодні я пішла в магазин, дивлюся, Світлана заплакана. Я говорю: що за вигляд такий, не зрозуміла? Вона: він там в Амурській області. Принесли теж повістку і написали, що в Амурській, поїде туди. Не знаю куди, прийшла йому ця повістка. Або ні, але вона написала, де він є, звісно. Усі воюють, усі ниють. В Алки, моєї подруги, другого сина забрали та вчора повезли вже. Скрізь виття стоїть жіноче, бабське, – сказала мати окупанта.

У відповідь боєць РФ почав відверто говорити про своє ставлення до російського уряду.

– Як мене бісить цей тупий уряд! Він такий тупий! Я просто в шоці!

Зараз дивляться

Мати російського військового просить не говорити його про такі речі у телефонній розмові. Однак це не зупинило солдата РФ, тому він продовжив висловлювати обурення.

– Що? Так, посадять? Та хай посадять, мені все одно не подобається. Офігенно, нічого не зробиш, що тебе нікуди не висилають. Зараз так і буде: пів країни сидітиме, а половина воюватиме. Половина сядуть по-любому.

Мати почала висловлювати й своє обурення у відповідь синові. За її словами, у попередній розмові він мав нормальний і веселий голос, а тепер “знову почалося”.

– Та що треба? Що офіційного? Вони фосфором у нас кидають, ми кидаємо, тут нічого не офіційно. З лиця землі стерти цю хохляндію, щоб до Польщі відлетіли! Щоб більше взагалі свій рот не відкривали. З таким урядом ми вже зрозуміли, як вони там Ізюм віддали. Десь 20 тис. людей лежить. Не знаю… Не перший день у цій каші крутимось.

У ГУР пообіцяли, що за кожний воєнний злочин російських солдатів в Україні буде справедлива розплата.