У Бєлгородській області почали зводити “захисні споруди”
У Бєлгородській області Росії почали встановлювати “захисні споруди”.
Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков у Telegram.
– У районах Бєлгородської області розпочали встановлення захисних споруд, – написав він.
Також Гладков опублікував фото споруд пірамідальної форми.
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Хто саме та як загрожує росіянам на їхній території, Гладков не уточнив.
Нагадаємо, що 19 жовтня у російському Бєлгороді масштабна пожежа спалахнула на електропідстанції Південна, що спровокувало перебої електропостачання у місті, а низку районів знеструмило.
А 15 жовтня у селі Розумне у Бєлгородській області повідомляли про вибухи і начебто про роботу ППО.