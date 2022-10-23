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Факти / Світ / Росія

У Бєлгородській області почали зводити “захисні споруди”

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Бєлгородській області почали зводити “захисні споруди”

У Бєлгородській області Росії почали встановлювати “захисні споруди”.

Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков у Telegram.

– У районах Бєлгородської області розпочали встановлення захисних споруд, – написав він.

Також Гладков опублікував фото споруд пірамідальної форми.

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Хто саме та як загрожує росіянам на їхній території, Гладков не уточнив.

Нагадаємо, що 19 жовтня у російському Бєлгороді масштабна пожежа спалахнула на електропідстанції Південна, що спровокувало перебої електропостачання у місті, а низку районів знеструмило.

А 15 жовтня у селі Розумне у Бєлгородській області повідомляли про вибухи і начебто про роботу ППО.

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