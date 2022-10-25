Жовтень, 25 в 6:33

Автор приватної військової компанії (ПВК) Вагнера Євген Пригожин продовжує нарощувати владу і створює паралельну збройним силам Росії військову структуру, яка може становити загрозу для правління Путіна — принаймні в інформаційному просторі.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на інформацію від російських військових блогерів, які пишуть, що Пригожин спонсорує формування добровольчого батальйону під проводом колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна.

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Гіркін – затятий критик російського вищого військового командування. Він довгий час не міг сформувати власний добровольчий батальйон через відсутність постачання та інші бюрократичні обмеження. А от Пригожин може дозволити собі розкіш управляти ПВК Вагнера без прямого контролю з боку міноборони Росії.

На думку російських військових блогерів, співпраця Пригожина та Гіркіна, ймовірно, створить великий націоналістичний електорат для Пригожина на підтримку його максималістських цілей війни в Україні.

Пригожин займає унікально вигідне становище у російській структурі та інформаційному просторі. Він може вільно рекламувати себе та свої сили, одночасно критикуючи кремлівських чиновників чи збройні сили Росії, не побоюючись нічого, вважають аналітики ISW.

– Путін залежить від бойовиків Вагнера у Бахмуті і, ймовірно, намагається задобрити Пригожина. Хоча Пригожин підриває статус звичайних збройних сил РФ. Пригожин, наприклад, в одному з інтерв’ю саркастично заявив, що будує “лінію Вагнера”, щоб озброєні сили Росії, що ховаються за спинами Вагнера, почувалися в безпеці, – зазначають експерти Інституту.

Зазначається, що Гіркін практично не несе відповідальності за свої дії, а це робить його становище ще вигіднішим.

А ще Пригожин дистанціювався від лідера Чечні Рамзана Кадирова після того, як їхня спільна критика вищого військового керівництва РФ привернула велику увагу громадськості.

Це може свідчити про те, що Кадиров може втратити контроль над регіоном.