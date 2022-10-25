Жовтень, 25 в 20:02

Спецслужби країни-агресора готують широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, її початок заплановано вже найближчим часом, головна мета – приниження прагнення народів до самовизначення.

– Для цього, як у самій Росії, так і за її межами – у Європі, США та Україні будуть використані наявні “агенти впливу” в інформаційній та політичній сферах. Їхнє завдання – донести до “широких мас” думку про апріорі агресивний, терористичний або навіть нацистський характер будь-яких національних рухів, – йдеться у повідомленні.

В управлінні наголошують, що росіяни намагаються зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури.

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Також агресори хочуть сформувати всередині українського суспільства негативне ставлення до тих народів Росії, які страждають від імперської політики.

– Традиційно насамперед під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, які активно борються за своє право на самовизначення. Зокрема, чеченська опозиція, – заявили у відомстві.

Розвідка з’ясувала, що військово-політичне керівництво Росії та режим диктатора Володимира Путіна розглядають національно-визвольні рухи як одну із ключових загроз для самого існування Росії.