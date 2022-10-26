Під Бєлгородом військовий РФ застрелив строковика, прийнявши його за “диверсанта”

Жовтень, 26 в 11:36

У Бєлгородській області російський військовий застрелив солдата-строковика із Сибіру, ​​прийнявши його за українського військовослужбовця.

Про це повідомляє Сибирь.Реалии з посиланням на матір убитого Дениса Таскаєва. За її словами, слідство перевіряє саме таку версію.

– Слідчий сказав, що була перестрілка із розвідувальними диверсійними групами, хлопці були “на взводі”. Денис спускався в бліндаж (для відпочинку після добової варти), і товариш по службі з переляку прийняв його за чужого, – розповіла мати вбитого строковика Тетяна Кулешова.

Сама жінка сумнівається у правдивості цієї версії, оскільки командир роти казав, що її син загинув у перестрілці з українськими військовослужбовцями у ніч із 15 на 16 жовтня.

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Однак після порушення справи вона не може до нього додзвонитися.

– Коли я сказала слідчому, що Денис загинув у перестрілці з українцями, він здивувався: “Як так? Я не знаю, чому вам так сказали”. Минуло більше тижня (з дня смерті Дениса), навіщо було так казати? – обурюється Кулешова.

Водночас один із товаришів по службі Таскаєва повідомив жінці, що їм заборонили говорити про те, що сталося, “якщо вони не хочуть опинитися на місці Дениса”.

Влада Бєлгородської області офіційно про загибель Дениса Таскаєва не повідомляла, факт смерті строковика виданню підтвердили лише у військовій прокуратурі Гусєвського гарнізону в Калінінградській області, до якого він був приписаний.