Росія хоче відновити військову базу в Балаклаві для захисту Чорноморського флоту

Жовтень, 26 в 15:36

Країна-агресор Російська Федерація хоче відновити свою військову базу на території тимчасово окупованого Кримського півострова у Балаклаві.

Про це свідчать дані аналітиків розвідки на основі відкритих джерел (OSINT), стверджує офіційна газета британського Королівського флоту Naval News.

Відомо, що у вузькій бухті Балаклави на південному узбережжі Криму окупанти створили таємну базу Військово-морських сил Росії у Чорному морі, а тунель побудували, щоб приховати пересування підводних човнів РФ.

Зараз дивляться

– Тепер, коли йде війна в Україні, розвідка припускає, що вона може вкотре забезпечити захист Чорноморського флоту РФ, – повідомляють розвідники.

У мережі з’явилися знімки, які можуть свідчити про спроби ВМС Росії відновити військово-морську базу в Балаклаві. Також росіяни намагаються вести роботу на головній базі ВМС окупантів у Севастополі.