Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

В РФ члени антивоєнного руху підривають залізничні колії – британська розвідка

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Потребує перевірки
залізниця
Фото: Depositphotos

Два дні тому вибуховий пристрій пошкодив залізницю біля села Новозибково Бєлгородської області, що за 15 км від російсько-білоруського кордону. Відповідальність за цей інцидент взяла на себе російська антивоєнна група Стоп вагони (STW), повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

– Це принаймні шоста диверсія на інфраструктурі російської залізниці, за яку STW взяла відповідальність з червня. І це лише частина ширшої тенденції дисидентських нападів на залізниці як у Росії, так і в Білорусі. Російська влада раніше обмежувала присутність STW в інтернеті, – кажуть у британській розвідці.

Режим Путіна у перекиданні сил та техніки для ведення війни в Україні покладається передусім на залізничний транспорт, проте британські аналітики вважають, що йому складно захистити мережу протяжністю понад 33 тис. км від фізичних загроз.

Тому, на їхню думку, керівництво РФ буде дедалі більше занепокоєне тим, “що навіть невеликої групи громадян достатньо для протидії конфлікту та фізичного саботажу”.

Зараз дивляться

 

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
РФ прагне інтегрувати в "лінію Вагнера" річку Сіверський Донець – розвідка Британії

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка