В РФ члени антивоєнного руху підривають залізничні колії – британська розвідка

Два дні тому вибуховий пристрій пошкодив залізницю біля села Новозибково Бєлгородської області, що за 15 км від російсько-білоруського кордону. Відповідальність за цей інцидент взяла на себе російська антивоєнна група Стоп вагони (STW), повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Режим Путіна у перекиданні сил та техніки для ведення війни в Україні покладається передусім на залізничний транспорт, проте британські аналітики вважають, що йому складно захистити мережу протяжністю понад 33 тис. км від фізичних загроз.

Тому, на їхню думку, керівництво РФ буде дедалі більше занепокоєне тим, “що навіть невеликої групи громадян достатньо для протидії конфлікту та фізичного саботажу”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 October 2022

