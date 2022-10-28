Жовтень, 27 в 22:17

Росія становить постійні ризики в ключових сферах США.

Про це йдеться в оборонній стратегії Сполучених Штатів, заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

За його словами, уряд Російської Федерації зневажає незалежність сусідніх країн та прагне застосовувати силу, аби нав’язати зміни кордонів та відновити імперську сферу впливу.

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– Великий досвід територіальної агресії Росії включає ескалацію її жорстокої, неспровокованої війни проти України. Хоча політичні та військові дії її лідерів, спрямовані на розкол НАТО, мали драматичний результат, мета залишається. Росія становить серйозні, постійні ризики в ключових сферах. До них належать ядерні загрози для батьківщини та союзників і партнерів США, – йдеться у оборонній стратегії.

За словами Ллойда Остіна, загрозу становлять російські крилаті ракети великої дальності, кібернетичні та інформаційні операції, контркосмічні загрози, хімічна та біологічна зброя, підводна війна, а також широкі кампанії в сірій зоні, спрямовані, зокрема, проти демократій.

– Росія включила ці можливості та методи в загальну стратегію, яка, як і Китай, спрямована на використання переваг у географії та часі, підкріплених поєднанням загроз для батьківщини США, наших союзників і партнерів, — наголосив Остін.

Зокрема, за словами очільника Міноборони США, викликом для американської безпеки залишається стримування Китайської Народної Республіки.

– Як зазначено у стратегії, КНР є єдиною країною-суперником на Землі як з бажанням переробити світопорядок, так і зі зростаючими силами зробити це, — додав Остін.

Він перелічив пріоритети Сполучених Штатів у оборонній стратегії:

Захист батьківщини, враховуючи зростаючу загрозу з боку КНР.

Стримування стратегічних нападів на Сполучені Штати, союзників та партнерів.

Стримування агресії, водночас готовність взяти верх у конфлікті, коли це необхідно – віддаючи пріоритет виклику КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні, а потім виклику Росії у Європі.

Створення стійких Об’єднаних сил і оборонної екосистеми.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний союз готовий до будь-яких загроз, включно із ядерними.

Джерело: PBS NewsHour