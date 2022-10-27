Жовтень, 27 в 13:36

Основне залучення російських мобілізованих на фронт відбудеться впродовж наступних півтора-двох тижнів.

Про це на брифінгу заявив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, попри заяви російського командування про завершення мобілізації, насправді цей процес триває.

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– Основне залучення мобілізованих в зоні бойових дій очікується через півтора-два тижні. Ймовірно, для стримання наших дій на певних ділянках фронту, а також для рівномірного посилення своїх підрозділів. Частину мобілізованих направлять на укомплектування тих підрозділів, які зазнали значних втрат в Україні, – зауважив Громов.

Також військове керівництво РФ планує сформувати із мобілізованих абсолютно нові підрозділи, зокрема: танкові, мотострілецькі, артилерійські полки тощо.

За словами Громова, зростає невдоволення населення мобілізацією студентів у терористичній “ЛНР”. Саме тому лідер бойовиків Леонід Пасічник видав розпорядження про нібито звільнення з військової служби окремої категорії громадян.

– Однак, через позицію військових, планується демобілізувати студентів лише впродовж 2-3 місяців, замінивши їх новими мобілізованими, – додає Громов.

В сусідній “ДНР”, за наявною інформацією, очікується чергова група мобілізованих в’язнів.

Лідер терористів “ДНР” Денис Пушилін підготував проєкт указу про мобілізацію окремих громадян, відповідно до якого на військову службу призвуть понад 300 засуджених.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Кирило Буданов заявив, що у тимчасово окупований Херсон Росія завозить нещодавно мобілізованих росіян, яких, ймовірно, використовуватимуть як гарматне м’ясо.

Фото: ГУР МО