Жовтень, 28 в 11:21

Президент Росії Володимир Путін на Валдайському форумі в четвер з осудом говорив на адресу західних ліберальних еліт, та заявив, що “загрози” від них Росія не збирається терпіти. А ще він применшив побоювання застосування ядерної зброї в Україні.

Путін також вимагав від США поважати багатополярний світ та закликати Україну до миру.

Факти ICTV зібрали основні тези промови Путіна, про які пишуть західні видання.

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Американське видання The Washington Post пише, що у словах російського президента немає сенсу ні з політичної, ні з військової точки зору в завданні ядерного удару по Україні.

При цьому Путін не відмовився від нічим не обґрунтованих заяв про те, що Україна начебто готується застосувати “брудну бомбу” – бомбу, яка містить радіоактивний матеріал – на своїй території.

А ще президент Росії Володимир Путін під час свого брифінгу у четвер засудив ліберальні еліти Заходу.

– Є два Заходи: Захід традиційний, із християнськими цінностями насамперед, з яким у нас спільне античне коріння, і Захід космополітичний, який є інструментом ліберальних еліт… Ніхто не миритиметься з диктатом цього Заходу в Росії, — сказав Путін.

Видання The New York Times також зазначило з промови Путіна, що Росія бореться із “західними елітами”, а не із самим Заходом. На думку видання, такі висловлювання, мабуть, покликані залучити на свій бік політичних консерваторів за кордоном, ніж росіян.

Багато висловлювань російського лідера вже знайомі, але набули особливого резонансу у зв’язку з майбутніми проміжними виборами в США і невдоволенням у Європі витратами від війни.

Путін вкотре заявив про загрозу НАТО Росії.

Щодо слів Путіна не застосовувати ядерну зброю, видання The New York Times нагадує, що перед вторгненням в Україну російське керівництво запевняло, що не планує нападати.

– Це прийом – він не повинен нікого розслаблювати… Його мета – показати, що ескалація – це продукт політики Заходу, – сказала російський політолог Тетяна Станова.

У своєму майже чотиригодинному виступі російський президент не згадав проміжних виборів у США, які відбудуться 8 листопада. Але його колючі висловлювання на адресу еліт говорять про те, що він все ще сподівається на союз прихильників Росії на Заході.

Нападки Путіна на еліти також можуть мати успіх у Сполучених Штатах, де багато кандидатів-республіканців згуртували виборців, засудивши лідерів, які, за їхніми словами, відірвані від світу.

– У Сполучених Штатах є дуже сильна частина населення, яка підтримує традиційні цінності і вони з нами. Ми знаємо про це, – заявив Путін.

Британська телерадіокомпанія BBC зазначає, що для Росії від початку військового вторгнення в Україну типові нічим не обґрунтовані звинувачення української влади та Заходу в будь-яких провокаціях. Як, наприклад, нещодавні заяви Кремля про те, що Україна нібито готує “брудну бомбу”.

Росія ніколи не надавала жодних доказів своїх заяв про можливе володіння Україною “брудної бомби” і обговорює це із західними офіційними особами вкрай неохоче.

Так, генерал-лейтенант Ігор Кирилов, командувач військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії, запевняє, що робота в Україні йде до завершення.

Телефонні дзвінки міністра оборони РФ Сергія Шойгу своїм американським, британським, французьким та турецьким колегам нікого не вразили. Міністри закордонних справ США, Франції та Великої Британії у спільній заяві назвали звинувачення Росії неправдивими.

Все це дуже нагадує дні перед вторгненням Росії 24 лютого, коли Кремль неодноразово звинувачував США у розробці біологічної зброї в Україні, але жодних доказів не надав.