Жовтень, 29 в 21:36

Зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів в районі акваторії бухти, де розміщений флот Російської Федерації.

Як стало відомо згодом, внаслідок вибухів постраждали російські військові кораблі, на яких розміщувались крилаті ракети.

Стан Чорноморського флоту РФ, що розміщувався в бухті, наразі незрозумілий, але вибухи вже викликали бурхливу політичну реакцію з боку Москви.

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Факти ICTV спробували зібрати усю відому інформацію, яка відбувалась навколо подій 29 жовтня.

Зранку представники окупаційної влади у Севастополі заявили, що акваторію Севастопольської бухти нібито “атакували безпілотники” та додав, що атаку дронів “відбивають російські кораблі”.

Згодом російське держінформагентство ТАСС із посиланням на окупаційний “уряд” Севастополя повідомляло, що у місті тимчасово обмежено рух: не ходять пороми та катери, а рух між районами можливий лише автобусами.

У локальних Telegram каналах Севастополя згодом оприлюднили вибухи у місті, де продовжують тезу окупантів про безпілотники, але вже “підводні”.

Згодом у мережі з’явились фотографії, де можна побачити дим над бухтою у Севастополі.

Реакція Росії

Російські спецслужби в анексованому Севастополі почали погрожувати “зайнятись” місцевим населенням, що публікує відео, за якими можна визначити розміщення систем ППО в місті. У окупованому місті також вирішили вимкнути усі загальнодоступні камери відеоспостереження, оскільки у соцмережах з’явились з цих самих камер.

Як наслідок, російське Міноборони звинуватило Україну та Велику Британію в “атаці” на кораблі російський флот.

Оборонне відомство РФ додало, що близько 04:20 29 жовтня дев’ять БпЛА та сім водних безпілотників нібито атакували російські кораблі в анексованому Севастополі. Крім того, у російському міністерстві визнали, що внаслідок вибухів постраждали тральщик Іван Голубець, а також бонове загородження в бухті Південна.

Російська сторона звинуватила в “атаці”, яка, зі слів РФ, готувалась “під керівництвом британських фахівців”, які нібито знаходяться в Очакові Миколаївської області.

Telegram канали згодом підтвердили ураження вибухами фрегата Адмірал Макаров, який є носієм крилатих ракет та перебував у бухті Севастополя.

Представниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Британію у скоєнні “серії терактів” у Чорному та Балтійському морях. За її словами, Росія має намір скликати Радбез ООН через вибухи в акваторії Севастополя.

Реакція України та Британії

Згодом ситуацію прокоментував Офіс президента України.

Радник керівника Офісу Михайло Подоляк іронічно закликав окупантів “не панікувати”.

– Просто вимикайте камери не тільки у Севастополі, а й скрізь на окупованій території. Після “негативного наступу” до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що “виграли” війну. А “Чорноморський флот” просто поплив геть…, — написав він у Twitter.

Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После «отрицательного наступления» до границ-1991 скажете своей z-пастве, что «выиграли» войну. А «Черноморский флот» просто уплыл… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 29, 2022

В Оперативному командуванні Південь заявили, що вибухи на окупованому півострові могли відбутись через невдалі запуски ракет ППО з боку Росії.

При цьому речниця ОК Південь Наталія Гуменюк в етері телемарафону додала, що наразі немає офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ.

– Зараз офіційного підтвердження немає. Невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше, — заявила вона.

У британському Міноборони заявили, що звинувачення Росії в атаці на кораблі у Севастополі є “брехнею епічного масштабу”.

– Щоб відвернути увагу від своєї катастрофи з незаконним вторгненням в Україну, міністерство оборони Росії вдається до брехливих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки, які точаться всередині російського уряду, ніж про Захід, — йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко згодом оприлюднив відео пожежі кораблі РФ під Севастополем.

Він, серед іншого, із посиланням на джерела серед правоохоронців, повідомив, що в результаті вибухів у Севастополі пошкоджено щонайменше три російські кораблі, що мають на озброєнні крилаті ракети Калібр.

– Існує велика ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені. Ніхто з силовиків офіційно не підтверджує, що за вибухами можуть стояти українські спецслужби. Але за збігом обставин сьогодні вранці на сторінках СБУ в соцмережах опубліковано тролінг-фото та текст “It’s BAVOVNA o’clock!”, — додав Цаплієнко.

It’s BAVOVNA o’clock! А це значить, що російська техніка та позиції окупантів знов будуть палати ???? Працюємо далі до повної Перемоги! ???????? pic.twitter.com/4ZyD3FQMcf — СБ України (@ServiceSsu) October 29, 2022

Призупинення Росією зернової угоди

Згодом російська сторона оголосила про призупинення участі в зерновій угоді, яким забезпечувалось транспортування зерна з морських портів України. Причиною такого рішення у Росії назвали “терористичні атаки проти кораблів Чорноморського флоту РФ”. Звинувачує Москва у так званих терактах, звичайно, Київ.

Крім того, Міноборони РФ заявило, що кораблі, які перебували у бухті Севастополя, нібито були залучені до “забезпечення безпеки зернового коридору”.

Російське МЗС виступило з аналогічною заявою та офіційно підтвердило призупинення участі у зерновій угоді.

Керівника Офісу президента Андрій Єрмак назвав такі дії РФ “продовольчим шантажем”.

– Примітивність російського шантажу у всьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий… Вигадки про “брудну бомбу”, над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об‘єктах… Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їх час добігає кінця, — написав Єрмак у Telegram.

Дмитро Кулеба, який очолює МЗС України, додав, що Росія блокує зернову ініціативу під брехливим приводом.

– Ми попереджали про плани Росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під фальшивим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Я закликаю всі держави вимагати від Росії припинити свої голодні ігри та знову взяти на себе зобов’язання, — написав він у Twitter.

Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022

Речник президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному заявив, що Київ очікує реакцію Туреччини та Організації Об’єднаних Націй, з якими Росія підписувала зернову угоду, на заяви РФ про вихід з зернової ініціативи.

Згодом представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в Організації бачили російські заяви про вихід із зернової угоди та підтримують зв’язок з владою РФ щодо цього, пише Reuters.

– Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, — додав він.

Згодом речник МЗС України Олег Ніколенко розширив коментар українського дипломатичного відомства і заявив, що Україна розглядає призупинення Росією участі у зернової угоди як “втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки”.

Фото: Юрій Мисягін