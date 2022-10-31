Брудна бомба в Росії: Волгоград заливає водоспадом нечистот
У Волгограді, що у Росії, сталася серйозна аварія на каналізаційному колекторі, внаслідок чого четвертий день залишаються без водопостачання та опалення, потопаючи в нечистотах, близько 200 тис. місцевих жителів.
Про це повідомляють росЗМІ.
Як зазначається, у заплаві річки Цариця зруйнувалось склепіння бетонного каналу з колектором, а в магістральних трубах каналізації утворилися дірки.
Вода з нечистотами залила, зокрема, місця паркування біля музею Росія – моя історія.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що влада сподівається, але не обіцяє завершити ремонт до кінця цієї доби. Російський Слідком відкрив кримінальну справу щодо небезпечних послуг (до 2 років колонії). За інформацією прокуратури, також порушено кримінальну справу за статтею забруднення вод через попадання стічних вод у Волгу.
Фото: скріншот відео 102.ru