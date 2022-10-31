Жовтень, 31 в 18:53

Незважаючи на санкції, які запровадили багато країн після повномасштабного російського вторгнення в Україну, міжнародна торгівля з Росією цього року різко зросла. Однак у міру набуття чинності обмежень Москві довелося скоригувати свої союзи, пише NYT.

– Країни пообіцяли розірвати економічні зв’язки з Росією та запровадили санкції, покликані завдати шкоди її економіці після її вторгнення в Україну. Але як один із найбільших у світі виробників нафти, газу та сировини, Росія має давні та прибуткові торговельні партнерські відносини. Розірвати ці зв’язки непросто, – зазначають у виданні.

Згідно з аналізом торгових даних, проведеним New York Times, обсяг імпорту РФ різко впав після набуття чинності санкцій та торгових обмежень. Але кілька країн, у тому числі Китай та Туреччина, у 2022 році лише поглибили свої відносини з Росією.

Міжнародна торгівля з РФ у 2022 році різко зросла, незважаючи на вторгнення та санкції – NYT / 5 фотографий

Журналісти попередили, що проаналізовані ними дані публікуються із затримкою, а тому картина, яку вони дають, за своєю суттю є ретроспективною.

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– Здатність Росії торгувати з рештою світу може бути ще більше обмежена найближчими місяцями, оскільки Захід запроваджує нові обмеження. Але поки дані підкреслюють, наскільки глибоко Росія переплетена зі світовою економікою, що дозволяє Москві отримувати значні суми грошей, коли йде дев’ятий місяць війни, – йдеться в матеріалі.

У міру свого затягування війна та реакція світу на неї призводять до помітних змін у міжнародних торгових потоках. Дані показують, що давні економічні зв’язки Росії з Європою поступово розв’язуються, формуються нові союзи через перенаправлення товарів до інших країн.

Рішення світових компаній про припинення операцій у Росії також вплинули на контейнеровози, наповнені іноземними товарами – вони не заходять у порт Санкт-Петербурга, головний пункт зв’язку РФ з рештою світу. А інфляція та економічна невизначеність змушують російських споживачів скорочувати покупки продуктів, які все ще перебувають на прилавках магазинів.

Нові заборони на нафту та нафтопродукти, які європейські чиновники запровадять найближчими місяцями, можуть стати серйозною втратою для Росії. Але нафта, що йде з Росії на океанських суднах, швидше за все, потрапить на нові ринки – Індія та Китай стали набагато більшими покупцями російської нафти, ніж раніше.

У свою чергу, країни, які раніше продавали більше нафти до Індії та Китаю, такі як Саудівська Аравія, Ірак чи Ангола, можуть продавати більше нафти до Європи. Це призведе до глобальної перетасовки енергетичного ринку, за якої російська нафта буде просто перенаправлена ​​на нові ринки, а не виключена з них.

Однак залишається відкритим питання, скільки грошей Росія зрештою отримає від продажів – вона змушена віддавати нафту Індії та Китаю за зниженою ціною, а західні країни збираються запровадити цінову стелю, яка ще більше обмежить дохід Москви.

Досі вищі ціни на енергоносії компенсували ці наслідки.

Перспективи Росії з продажу газу виглядають ще туманнішими – він йде з країни трубопроводами, на будівництво яких йдуть роки, що ускладнює вихід Москви на нові ринки.

РФ збільшила експорт до Китаю, але має лише один трубопровід до цієї країни, яким можна перекачувати частину обсягу газу до Європи. Щоб транспортувати газ морським транспортом, Росії потрібно побудувати нові підприємства зі зрідження газу, що є дорогим та трудомістким процесом.

Окрім енергії, Росія також продовжує залишатися провідним експортером інших товарів першої необхідності, від добрив та азбесту та ядерних реакторів до пшениці. Міжнародні автовиробники, як і раніше, залежать від паладію та родію з Росії для виготовлення каталітичних нейтралізаторів. Французькі атомні електростанції залежать від російського урану, а Бельгія, як і раніше, відіграє ключову роль у торгівлі алмазами з Росією.

За підсумками аналіз видання показує, що широка торгівля Росії та накопичений нею військовий бюджет можуть почати скорочуватися наступного року з посиленням санкцій.