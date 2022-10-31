Жовтень, 31 в 21:23

Бізнесмен і засновник банку Тінькофф Олег Тіньков вирішив офіційно відмовитися від російського громадянства.

Про це він повідомив на особистій сторінці в Instagram. Олігарх оприлюднив документ, в якому влада РФ задовольнила його прохання про вихід із російського громадянства.

– Я ухвалив рішення про вихід з російського громадянства. Я не можу і не буду асоціюватися з фашистською країною, яка розпочала війну з мирним сусідом і щодня вбиває невинних людей. Мені соромно продовжувати тримати цей паспорт, – написав бізнесмен.

Тіньков сподівається, що його приклад наслідують й інші російські бізнесмени, а це дозволить послабити економіку Росії, і зрештою, призведе до поразки путінського режиму.

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– Я ненавиджу путінську Росію, але люблю всіх росіян, які однозначно виступають проти цієї шаленої війни! – додав він.

Нагадаємо, що 28 лютого Тіньков виступив проти війни в Україні, заявивши, що загибель безневинних людей – “це немислимо і неприпустимо”.

У квітні він опублікував пост, в якому заявив, що не бачить жодного бенефіціара “цієї божевільної війни”, назвавши ЗС Росії “гівноармією”. Згодом мільярдер полишив РФ і виїхав до Італії.

Фото: Олег Тіньков