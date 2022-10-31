Жовтень, 31 в 14:11

На військово-повітряній базі Росії Веретьє у Псковській області вночі 31 жовтня пролунав потужний вибух.

Внаслідок вибуху два російські ударні вертольоти Ка-52 Алігатор повністю знищено, ще два – суттєво пошкоджено. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу уточнюються.

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За інформацією української розвідки, для ліквідації наслідків вибухів, а також начебто пошуку диверсійних груп особовий склад військової частини піднято по тривозі, проходять слідчі дії.

Зауважимо, що Ка-52 Алігатор (Hokum B за класифікацією НАТО) — це розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Його вартість становить близько $16 млн.

До слова, днями британська розвідка повідомила, що ЗСУ знищили понад 25% російського парку гелікоптерів Ка-52.

У розвідці вважають, що російські ударні гелікоптери найбільше вразливі перед українськими переносними зенітно-ракетними комплексами (наприклад, Ігла, Stinger, Javelin).

Джерело: ГУР

Фото: ГУР