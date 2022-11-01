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Факти / Світ / Росія

Немитих росіян заїдають воші після мобілізації в Єлані

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Солдати РФ мобілізація в Росії

У навчальному центрі Міноборони в Єлані у Свердловській області у мобілізованих росіян порозводилися воші. 

– Воші заїдають, сил уже немає. Всі ходять постійно чухаються, – цитує одного з мобілізованих Telegram-канал ЄАН.

Така ситуація виникла, бо у центрі підготовки не вистачає місць для миття, адже він не був розрахований на таку велику кількість людей.

Деякі мобілізовані домовляються з місцевими жителями, об’єднуються в групи, скидаються і орендують ванни, щоб помитися. 

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Ситуацію з педикульозом підтвердив депутат Держдуми РФ Максим Іванов.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що деяких мобілізованих росіян кидають на війну в Україну без зброї.

Джерело: Telegram-канал ЄАН

Фото: ГУР

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