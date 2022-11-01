Листопад, 01 в 17:10

У навчальному центрі Міноборони в Єлані у Свердловській області у мобілізованих росіян порозводилися воші.

– Воші заїдають, сил уже немає. Всі ходять постійно чухаються, – цитує одного з мобілізованих Telegram-канал ЄАН.

Така ситуація виникла, бо у центрі підготовки не вистачає місць для миття, адже він не був розрахований на таку велику кількість людей.

Деякі мобілізовані домовляються з місцевими жителями, об’єднуються в групи, скидаються і орендують ванни, щоб помитися.

Зараз дивляться

Ситуацію з педикульозом підтвердив депутат Держдуми РФ Максим Іванов.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що деяких мобілізованих росіян кидають на війну в Україну без зброї.

Джерело: Telegram-канал ЄАН

Фото: ГУР