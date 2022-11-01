Листопад, 01 в 16:31

У понеділок, 31 жовтня, Росія випустила по території України ракет та безпілотників на суму близько $760 млн.

Про це з посиланням на власні розрахунки повідомляє видання Forbes.

Зазначається, що упродовж 31 жовтня окупанти застосували 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одну авіаційну ракету Х-59 та п’ять БПЛА різних типів.

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Для розрахунку вартості Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, зенітна ракета до С-300 – $2 млн, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько $1 млн.

Загалом на масовану атаку росіяни витратили близько $760 млн.

Нагадаємо, що 31 жовтня окупанти обстріляли критичну інфраструктуру України, пошкоджень зазнали 18 об’єтів у 10 регіонах. Після обстрілів були знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях.

За даними Генштабу, Сили протиповітряної оборони збили 45 із 55 ворожих ракет, які були випущені з літаків стратегічної авіації.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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