Листопад, 01 в 12:20

Депутат Держдуми, член путінської фракції Єдина Росія, колишній чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов отримав серйозні травми внаслідок падіння і зараз перебуває у комі.

Про це повідомляє російське агентство Інтерфакс із посиланням на шахіста Сергія Карякіна.

Той написав, що 71-річний Карпов упав і перебуває у лікарні. У пресслужбі фракції Єдина Росія також підтвердили госпіталізацію Карпова і заявили, що отримана травма має побутовий характер.

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Деякі російські пропагандисти заявили, що на Карпова нібито напали, але дочка шахіста спростувала це. Кирило Зангаліс, речник Російської шахової федерації, назвав повідомлення про побиття фейком.

Також ЗМІ РФ пишуть, що під час падіння депутат Карпов був п’яний.

Британський таблоїд Daily Mail пише, що Карпов знаходиться в медикаментозній комі в Інституті Скліфосовського, його стан тяжкий.

Хоча Карпов вважається ультралояльним до Путіна та прихильником путінського вторгнення в Україну, але він також публічно закликав до припинення війни.

В інтерв’ю телеканалу в Казахстані він заявив: Хотілося б, щоб [війна] закінчилася швидше, щоб перестали вмирати мирні люди… Зрештою, звичайні люди стають жертвами. Воюють прості люди, вирішують політики та генерали, воюють прості люди, гинуть мирні жителі. Я взагалі не міг уявити, що росіяни та українці воюватимуть.

Варто зазначити, що після повномасштабного військового вторгнення Путіна в Україну, в Росії за різних обставин померло чимало високопосадовців та великих бізнесменів.

Російські ЗМІ писали про смерть першого заступника голови комітету Держдуми з енергетики Миколи Петруніна. 46-річний чиновник нібито помер від ускладнень коронавірусу.

52-річного Павла Пчельникова, керівника відділу зв’язків з громадськістю Російських залізниць, знайшли мертвим у своєму будинку в Москві. Повідомляється, що це було самогубство.

Іван Печорін був директором путінської Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики. 39-річний чоловік відповідав за розробку ресурсів Росії в Арктиці та авіапромисловість на сході Росії.

Ігор Носов, генеральний директор Корпорації з розвитку Далекого Сходу та Арктики, також помер. Причиною смерті 40-річного чоловіка називають інсульт.