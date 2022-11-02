Більшість мобілізованих РФ не може забезпечити навіть їжею – Арестович

Листопад, 02 в 1:36

Росія офіційно призвала близько 300 тис. солдатів, з яких кинула на фронт орієнтовно 100 тис. осіб. Решту 200 тис. російських військових не можуть забезпечити формою, озброєнням і навіть їжею, щоб вони могли виконувати елементарні бойові завдання.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у коментарі Фейгін Live.

– Внаслідок мобілізації вони знову повернули плато, наростили, зуміли підвестися, і воно зараз теж поволі хилиться. Цілком можливо, що знову буде мобілізація через якийсь час, але щоразу це буде гірше, гірше і так далі… Вони 300 тисяч призвали, 100 тисяч кинули на театр. Одне питання: а де решта 200 тисяч? Все дуже просто. У них навіть форми немає, не те щоб озброєння та військової техніки, ходити нема в чому. Вони нібито призвані, сидять у навчальних таборах, десь там прохолоджуються по казармах, по спортзалах, використані бути не можуть, тому що на них не вистачає форми, спорядження, молодших командирів і взагалі жратви не вистачає, медичного забезпечення для того, щоб зробити їх хоча б схожими на підрозділи.

Зараз дивляться

За словами Арестовича, тим 200 тис. російським мобілізованим не вистачає банально їжі, не говорячи вже про спорядження чи форму.