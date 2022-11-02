Чому Пригожин уже не приховує свій зв’язок із ПВК Вагнера – версія розвідки Британії

Листопад, 02 в 9:48

У розвідці Міноборони Великої Британії помітили, що протягом останніх двох місяців Євген Пригожин перестав приховувати свій зв’язок із приватною військовою компанією Вагнера.

В оборонному відомстві відзначили, що керівник ПВК став більш відвертим у своїх публічних заявах.

Так, 23 жовтня Євген Пригожин назвав “нормальним явищем сучасної війни” те, що сили Вагнера, наступаючи на фронті, просуваються щодня на 100-200 метрів.

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Хоча, відповідно до їхньої військової доктрини, російські сили мають долати щодня щонайменше на 30 км.

До слова, у лютому російські війська планували за місяць захопити 1 тис. км території України.

Тим часом Збройні сили України у вересні щодоби просувалися на понад 20 км.

Таку зміну поведінки Пригожина британські розвідники можуть пояснити хіба його прагненням підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки.

Той факт, що засновник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин стає дедалі популярнішим у Росії, відзначили напередодні в своєму зведенні й аналітики Інституту вивчення війни.

Експерти вважають, завдяки критиці еліт та деяких представників влади Пригожину вдається утверджуватися як новій політичній силі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 252-гу добу.

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