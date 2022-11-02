Росія намагається поєднати осінній призов із таємною мобілізацією – ISW

Листопад, 02 в 12:41

У вівторок, 1 листопада, Міноборони Росії розпочало хвилю осіннього призову на тлі повідомлень про продовження таємної мобілізації по всій країні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Зазначається, що РФ сподівається призвати 120 тис. юнаків.

За словами начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу РФ Євгена Бурдинського, призовники нібито не братимуть участі у бойових діях і не служитимуть на окупованих територіях України.

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ISW нагадує, що РФ десятиліттями проводить такі призови на військову службу і “має бути спроможна ефективно виконувати цей процес”. Тому будь-які можливі проблеми з реалізацією осіннього призову свідчитимуть про те, що “часткова мобілізація” та війна в Україні ускладнили стандартну процедуру.

Водночас численні російські джерела повідомляють, що військкомати РФ продовжують приховану мобілізацію чоловіків після заяви влади про її нібито завершення.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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