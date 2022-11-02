Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Росія намагається поєднати осінній призов із таємною мобілізацією – ISW

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Росія намагається поєднати осінній призов із таємною мобілізацією – ISW
Фото: Depositphotos

У вівторок, 1 листопада, Міноборони Росії розпочало хвилю осіннього призову на тлі повідомлень про продовження таємної мобілізації по всій країні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Зазначається, що РФ сподівається призвати 120 тис. юнаків.

За словами начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу РФ Євгена Бурдинського, призовники нібито не братимуть участі у бойових діях і не служитимуть на окупованих територіях України.

Зараз дивляться

ISW нагадує, що РФ десятиліттями проводить такі призови на військову службу і “має бути спроможна ефективно виконувати цей процес”. Тому будь-які можливі проблеми з реалізацією осіннього призову свідчитимуть про те, що “часткова мобілізація” та війна в Україні ускладнили стандартну процедуру.

Водночас численні російські джерела повідомляють, що військкомати РФ продовжують приховану мобілізацію чоловіків після заяви влади про її нібито завершення.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Росіяни риють окопи, щоб закріпитися на Херсонщині – ISW

Джерело: ISW
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка