В Росії мобілізовані влаштували масову акцію протесту через невиплати обіцяних коштів

Листопад, 02 в 15:24

В Ульяновській області (Росія) понад 100 мобілізованих із російської Чувашії розпочали масову акцію протесту через те, що вони так і не отримали обіцяних виплат.

– Ми, ризикуючи власним життям, йдемо на вірну смерть для вашої безпеки та мирного життя! Наша держава відмовляється виплатити нам кошти у розмірі 195 тис. рублів, які нам обіцяв президент Володимир Путін! Заради чого тоді нам йти воювати за цю державу, залишивши свої сім’ї без підтримки?! Ми відмовляємося від участі в “спеціальній військовій операції” і добиватимемося справедливості, поки нам не виплатять кошти, обіцяні нашим урядом на чолі з президентом РФ! – йдеться у заяві.

На відео мобілізовані нарікають на те, що їм також не виплатили одноразову суму у розмірі 300 тис. рублів, які, як вони кажуть, їм обіцяли у військкоматах.

Дійшло до того, що на базу, де розташовувалися мобілізовані, довелося викликати ОМОН і Росгвардію. Зазначається, що після цього їх вдалося “заспокоїти”.

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Фото: скрін з відео