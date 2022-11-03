Листопад, 03 в 13:38

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що влада в Росії стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування.

Про це він написав у Twitter.

На думку Данілова, зараз кремлівська влада перебуває на стадії втрати контролю, адже силові функції все більше перебирають кадирівці та ПВК Вагнера, якою керує Євген Пригожин.

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– Влада в РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадирівським каральним загонам і пригожинським зекам, — написав він.

кремль в стадії втрати контролю. Влада на рф стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам. рф перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 3, 2022

За словами Данілова, Росія перетворилась на типову failed state – неспроможну державу. Тобто, держава, яка не може підтримувати своє існування ні політично, ні економічно.

Секретар РНБО вважає, що далі Росію чекають дестабілізація, демонтаж та депутінізація.

Раніше Олексій Данілов заявив, що застосування ядерної зброї стане для Росії актом суїциду, адже тоді країна остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу.

Фото: РНБО