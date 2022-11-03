Листопад, 03 в 17:05

Росія має у своєму арсеналі багато небезпечної зброї, яку окупанти можуть використати проти України. Нещодавно в мережі зʼявилася інформація, що армія РФ застосовувала проти українських обʼєктів інфраструктури ракети Х-32.

Що відомо про ракети Х-32, на що вони здатні, а також про їх технічні характеристики – дізнавалися Факти ICTV.

Х-32: що це

Це російська надзвукова крилата ракета повітряного базування повітря-поверхня. Розроблена вона МКБ Райдуга. Х-32 є глибокою модернізацією ракети Х-22.

Зараз дивляться

Розробки Х-32 розпочались наприкінці 1980-х років через великі недоліки ГСН ракети Х-22. Справа у тому, що пуск Х-22 був неможливий у випадку, коли ворог ставив багато перешкод, тому вирішили модернізувати ракету. Так розпочалась розробка Х-32.

Хоч робота над створенням Х-32 тривала ще з минулого століття, офіційно представили її лише у 2016 році (тоді ж і прийняли на озброєння), а перше бойове застосування відбулося у 2022 році на території України.

Хоч ракета вважається головною модифікацією Х-22, Х-32 зберегла лише змінений планер від своєї попередниці, а в іншому це нова конструкція.

Х-32 має модернізований РРД із більшою тягою, цифрове обладнання, обчислювальний комплекс, захищену від перешкод активно-пасивну РЛС та системи РЕП.

За даними розробників, максимальна швидкість ракети близька до гіперзвукової та на висотах польоту понад 30 км становить близько 5 400 км/год, а дальність застосування — 1 тис. км.

До основних відмінностей Х-32 від Х-22 варто віднести:

потужніший двигун та збільшену бойову частину (невідомо на скільки);

нову перешкоднозахищену радіолокаційно-інерційну систему наведення з радіокомандною корекцією та прив’язкою до рельєфу місцевості;

автопілот замінили на систему автоматичного керування;

Х-32 має засоби прориву протиракетної оборони, навіть кораблів.

Приблизна оцінна вартість ракети Х-22 – близько $300-500 тис., а от ціна Х-32 наразі невідома.

Головні особливості ракети Х-32:

Швидкість X-32 вдвічі вища за допустиму швидкість SM-6 для аеродинамічних цілей.

X-32 на кінцевій ділянці атакує ціль у крутому пікіруванні.

Багаточастотна РЛС X-32 стійка до РЕБ.

Ракети Х-32 запускаються з літаків. Бути носієм крилатої ракети Х-32 може лише модернізований бомбардувальник Ту-22М3М.

Кількість ракет Х-32 в РФ

Ще до початку повномасштабної війни, в РФ оголосили, що хочуть виготовити 30 ракет типу Х-32. Чи був реалізований цей план – даних немає.

Проте відомо, що ворог має приблизно чотири бомбардувальники Ту-22М3М та максимум 30 ракет Х-32.

Технічні характеристики