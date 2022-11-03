Листопад, 03 в 18:44

20-річний танкіст з села Кокуй на Забайкаллі В’ячеслав Тєбєньков не захотів відмовлятися від участі у війні і загинув в Україні, пів року сім’я не могла його поховати. Тепер старший брат отримав повістку.

Багато хто з його співслужбовців звільнявся та уникав участі у бойових діях. Матір переконувала Тєбєнькова теж піти, але він відмовився.

– Ні, мамо, я так не можу, це значить, я інших тут самих кину, – цитує матір загиблого росіянина.

Понад пів року сім’я чекала офіційної звістки про нього. Рідні не отримували ні грошей, ні документів. Співслужбовці солдата розповіли, що йому пробило голову осколком.

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– З танка не могли висмикнути, – каже Наталя Тєбєнькова.

Тепер російська армія прийшла і за старшим братом ліквідованого загарбника — повістку отримав батько чотирьох дітей.

Матір окупанта залишається з молодшим сином, який має інвалідність. Йому повістку поки що не прислали.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого знищили 74 тис. російських військових.

Джерело: Сибирь.Реалии

Фото: Сибирь.Реалии