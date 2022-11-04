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Факти / Світ / Росія

Ініціаторами війни проти України були Патрушев і Бортніков – The Times

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Ініціаторами війни проти України були Патрушев і Бортніков – The Times
Фото: Pexels

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну з самого початку ініціювали секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев та директором ФСБ Олександр Бортніков. Саме вони переконали Володимира Путіна вирішити “українське питання”, пише The Times із посиланням на джерело в російському уряді.

За його словами, остаточне рішення про напад найближче оточення Путіна ухвалило наприкінці літа 2021 року, і згодом вони змогли переконати й кремлівського диктатора.

Патрушев та Бортніков вважали, що кращого моменту не буде через поважний вік Путіна. Водночас глава Міноборони РФ Сергій Шойгу нібито вагався, тому став просто мовчазним виконавцем наказів.

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Видання, посилаючись на розповідь “друга сім’ї” Путіна, також пише, що більшість олігархів з оточення диктатора та навіть члени Радбезу РФ до останнього не знали про плани повномасштабного вторгнення в Україну. Дізналися вони про це лише на засіданні 21 лютого.

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Джерело: The Times
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