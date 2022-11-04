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Факти / Світ / Росія

Путін підписав закон, що дозволяє призивати людей з непогашеною судимістю

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Володимир Путін
Фото: Depositphotos

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє мобілізувати громадян із непогашеною судимістю.

Відповідний документ був опублікований на порталі правової інформації РФ.

Проте є категорія засуджених, яких призвати до армії не зможуть. Зокрема, ідеться про ґвалтівників неповнолітніх.

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Також призову в армію не підлягатимуть засуджені за терористичними статтями, за державну зраду, шпигунство, а також за низкою інших статей.

Наразі російські засуджені вже беруть участь у війні проти України. Їх наймають у приватні воєнні компанії.

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Джерело: Портал правової інформації РФ

Джерело: УНІАН
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