Путін підписав закон, що дозволяє призивати людей з непогашеною судимістю
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Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє мобілізувати громадян із непогашеною судимістю.
Відповідний документ був опублікований на порталі правової інформації РФ.
Проте є категорія засуджених, яких призвати до армії не зможуть. Зокрема, ідеться про ґвалтівників неповнолітніх.
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Також призову в армію не підлягатимуть засуджені за терористичними статтями, за державну зраду, шпигунство, а також за низкою інших статей.
Наразі російські засуджені вже беруть участь у війні проти України. Їх наймають у приватні воєнні компанії.
Джерело: Портал правової інформації РФ