Листопад, 04 в 19:43

Росія вимагає від Заходу послаблення санкцій щодо державного Россельхозбанку, щоб полегшити експорт російського зерна.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні чотири джерела.

Відповідне прохання було зроблене під час переговорів щодо продовження угоди про постачання продовольства з України.

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РФ просила країни Заходу дозволити Россельгоспбанку відновити свої відносини з банками-кореспондентами, попри на західні санкції.

Це дозволило б банку, який раніше не відігравав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, обробляти платежі за російське зерно та інші продовольчі товари.

До останніх санкцій такі платежі оброблялися міжнародними банками та дочірніми компаніями інших російських банків у Швейцарії.

У Росії заявили, що запроваджені після вторгнення в Україну санкції, ускладнюють для російських торговців зерном та добривами обробку платежів та доступ до судів, страхових компаній та портів, навіть незважаючи на те, що продовольство не підпадає під обмеження.

Джерела видання не повідомляють, яку відповідь РФ отримала на свої пропозиції, якщо вона взагалі була.

Джерело агентства в ООН на умовах анонімності повідомило, що спрощення платежів за російські продукти харчування та добрива через Россільгоспбанк обговорюється з ЄС та іншими сторонами.