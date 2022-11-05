Листопад, 05 в 9:18

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, створює умови для продовження прихованої мобілізації в РФ.

Це вказує на те, що часткова мобілізація не створила достатніх сил для досягнення максималістичних цілей Путіна в Україні, попри його заяви про протилежне.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Американські аналітики звертають увагу на те, що твердження очільника Кремля про успішну та завершену мобілізацію не узгоджуються з його указом від 4 листопада, який дає можливість російським чиновникам забирати на війну росіян із непогашеною судимістю за деякі серйозні злочини.

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Також в ISW додали, що російський диктатор підписав укази про поширення статусу військовослужбовців на чоловіків, які проходять службу у добровільних формуваннях.

Такі укази, ймовірно, свідчать про те, що він готується продовжувати приховану мобілізацію в Росії.

Крім того, призов ув’язнених може вказувати на те, що Путін намагається запобігти соціальній напрузі, створюючи умови для мобілізації засуджених замість цивільних росіян.

Російська опозиція та інтернет-видання повідомляють, що влада та бізнес готуються до другої хвилі призову, модернізуючи призовні пункти та готуючи списки.

Так, губернатори Ростовської, Курської та Воронезької областей раніше вже говорили про проведення другої хвилі мобілізації, а деякі чоловіки повідомили про отримання повісток на 2023 рік.