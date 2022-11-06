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Факти / Світ / Росія

Горять цистерни з пальним: на нафтобазі у Бєлгородській області РФ стався вибух

Валентина Чорна, редакторка стрічки
пожежа на нафтобазі у Бєлгородській області РФ

У неділю, 6 листопада, у Бєлгородській області повідомляють про пожежу на нафтобазі.

Місцеві Telegram-канали публікують фото, на яких видно, що вгору підіймається густий чорний дим.

За даними жителів, пожежа почалася після “прильоту”, оскільки вони чули вибух.

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Як повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, “під обстріл у Грайворонському міському окрузі потрапив промисловий об’єкт”.

– Зайнявся резервуар з розчинником. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби, – сказав він.

Нагадаємо, що 15 жовтня в районі села Розумне у Бєлгородській області також горіла нафтобаза.

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